Κόσμος

Κορονοϊός: αύξηση του ρυθμού θανάτων στην Ισπανία

Επιβεβαιώνεται η τάση των προηγούμενων ημερών και στα σημερινά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στην Ισπανία.

Η Ισπανία κατέγραψε 435 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, επί συνόλου 21.717 θανάτων από την επιδημία Covid-19, επιβεβαιώνοντας μία αύξηση κατά 2% του ημερήσιου αριθμού των θανάτων που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Τα νέα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών ανέρχονται σε 4.211, επί συνόλου 208.389 επιβεβαιωμένων περιστατικών στην χώρα.

Οι ισπανικές αρχές θα ανακοινώσουν σήμερα την παράταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 9 Μαΐου. Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση, που αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφυλακτικότητα την προοπτική άρσης των μέτρων, θα επιτρέψει την έξοδο των παιδιών από τον κατ΄οίκον αποκλεισμό για να πάρουν αέρα από την Κυριακή.