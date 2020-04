Πολιτική

Νέο μπαράζ με υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά

"Κανονικότητα" πλέον οι τουρκικές προκλήσεις στο Αρχιπέλαγος.

Συνεχείς ειναι οι τουρκικές προκλήσεις και πλέον αποτελεί "καθημερινότητα" το μπαράζ υπερπτήσεων επάνω απο ελληνικά νησιά στο Αρχιπέλατος

Την Τεταρτη, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτηση στις 14:28 άνωθεν ν. Οινουσσών και ν. Παναγιάς στα 20.000 και 23.000 πόδια αντίστοιχα. Eπιπρόσθετα το ίδιο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτηση στις 15:06 και στις 15:15 άνωθεν ν. Οινουσσών στα 28.000 και 24.000 πόδια αντίστοιχα. Ακόμη, το ίδιο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις οπως παρακατω: στις 15:34 άνωθεν ν. Οινουσσων στα 28.000 πόδια,

στις 15:35 άνωθεν ν. Οινουσσών και ν. Παναγιάς στα 26.000 και 28.000 πόδια αντίστοιχα,

στις 15:41 και στις 15:45 άνωθεν ν. Οινουσσών στα 27.000 πόδια και

από 15:50 έως και 15:51 άνωθεν Χίου στα 20.000 πόδια.