Η ΕΕΑΕ για τα επίπεδα ραδιενέργειας στην Ελλάδα μετά τη φωτιά στο Τσερνόμπιλ

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή, σε συνεργασία με εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν από το δίκτυο των συνεργαζόμενων εργαστηρίων οι εργαστηριακές μετρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα μέσω της ατμοσφαιρικής διασποράς ίχνη του ραδιοϊσοτόπου καίσιου-137 (Cs-137) μετά την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας.

Οι μετρήσεις, οι οποίες έγιναν σε φίλτρα αέρα, με δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 4-20 Απριλίου με υψηλής ευαισθησίας μετρητικές τεχνικές, έδωσαν τιμές συγκεντρώσεων καισίου-137 κάτω ή στο επίπεδο του ορίου ανίχνευσης των 10 μBq/m3 (εκατομμυριοστών του Μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο αέρα). Μόνο σε μία περίπτωση μέτρησης, στη Θεσσαλονίκη στις 11-13 Απριλίου, ανιχνεύθηκε συγκέντρωση καισίου-137 της τάξης των 20 μBq/m3.

«Η απειροελάχιστη αυτή ποσότητα ραδιενέργειας», σύμφωνα με την ΕΕΑΕ, «δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. Η ανίχνευσή της δεν έχει καμία ραδιολογική σημασία, παρά μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον».

Καθώς πρόκειται για απειροελάχιστες ποσότητες ραδιενέργειας, όπως τονίζει η ΕΕΑΕ, δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα επίπεδα ακτινοβολίας στη χώρα μας, όπως αυτά καταγράφονται από τους σταθμούς έγκαιρης ειδοποίησης του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ακτινοβολίας.

Συγκριτικά, η ΕΕΑΕ επισημαίνει ότι οι επίσης ραδιολογικά ασήμαντες συγκεντρώσεις καισίου-137, που είχαν εμφανιστεί στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης και της Ελλάδας μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το Μάρτιο του 2011, είχαν ανιχνευτεί στη χώρα μας σε επίπεδα έως και άνω των 150 μBq/m3.