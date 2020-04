Κοινωνία

Χειροπέδες σε ληστή τραπεζών και σούπερ μάρκετ

Ληστής με “πλούσιο” παρελθόν. Πώς έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας...

Σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις ένοπλων ληστειών εμπλέκεται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 34χρονος, που συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο 34χρονος (Έλληνας), που είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων και πρόσφατα είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για ληστείες, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, όταν έγινε αντιληπτός να κινείται ύποπτα στον αύλειο χώρο πολυκατοικίας στο Μοσχάτο. Σε αστυνομικό έλεγχο αντιστάθηκε, τράπηκε σε φυγή και στη συνεχεία ακινητοποιήθηκε και προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου-Ταύρου, για να οδηγηθεί στη συνέχεια στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης ένοπλων ληστειών σε καταστήματα τραπεζών και σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του, μάλιστα, είχε συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών.

Στην πράξη, έμπαινε στα καταστήματα, φορώντας είτε κουκούλα, είτε χειρουργική μάσκα και, αφού ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους με την απειλή πιστολιού, αφαιρούσε τα χρήματα από τα ταμεία.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί, από τον Νοέμβριο του 2019, σε διάφορες περιοχές της Αττικής τέσσερις ένοπλες ληστείες σε υποκαταστήματα τραπεζών, τέσσερις σε σούπερ μάρκετ, μία σε φαρμακείο και μία σε ταχυφαγείο.

Κατηγορούμενος για ληστείες κατά συρροή, για απείθεια, για ψευδή κατάθεση και για παράβαση του Νόμου περί όπλων, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή.