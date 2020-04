Πολιτική

Κορονοϊός – Γεννηματά: καθυστερεί η υλοποίηση των μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε, στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΚΙΝΑΛ, για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και την στάση της αντιπολίτευσης.

(εικόνα αρχείου)

«Η "υπεύθυνη και χρήσιμη αντιπολίτευση" δεν σημαίνει ούτε σιωπή, ούτε ανοχή σε αστοχίες, αδικίες και απαράδεκτες κυβερνητικές επιλογές. Επισημαίνουμε προβλήματα, αστοχίες, και παρεμβαίνουμε άμεσα με συγκεκριμένες προτάσεις», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, ανοίγοντας την συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Η κ. Γεννηματά ανέφερε πως «παρά τις διορθωτικές κινήσεις και την πίεση μας υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων από την κυβέρνηση που οδηγούν σε απόγνωση νοικοκυριά και κλάδους της οικονομίας», και προσέθεσε ότι χρειάζεται ένα επεξεργασμένο «ενδιάμεσο» πρόγραμμα, για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία., με παρεμβάσεις για τις οποίες «θα αξιοποιηθούν όλα τα "όπλα" που θα δώσουν-όπως ελπίζουμε και διεκδικούμε- οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αλλά, εφόσον χρειαστεί, μπορούν να διατεθούν και χρήματα από το «απόθεμα-μαξιλάρι», τουλάχιστον εκείνα για τα οποία δεν χρειάζεται η έγκριση του ESM.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κράτησε αποστάσεις από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης ότι το 2021 «όλα θα είναι καλά» και ζήτησε τη συμβολή των βουλευτών, των τομέων, ειδικών επιστημόνων, ανθρώπων από τους φορείς, ώστε προετοιμάσουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις, επικεντρώνοντας:

Στην στήριξη του ΕΣΥ, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές, με αποτελεσματική πρωτοβάθμια φροντίδα με κέντρα χρόνιων παθήσεων, με αξιοκρατία στην διοίκηση του.

Στην προστασία των θέσεων εργασίας, με ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης.

Η κ. Γεννηματά είπε στο σημείο αυτό πως είναι αυτονόητο να χορηγηθεί εκ νέου το επίδομα των 800 ευρώ στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεν θα ανοίξουν στις αρχές Μαΐου.

Στην πλήρη κάλυψη των ανέργων, για όλο το 2020 και των συνταξιούχων που δεν έχει εκδοθεί η σύνταξή τους.

Στη λήψη μέτρων για τον τουρισμό, με κίνητρα για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, προστασία των ξενοδοχοϋπαλλήλων και ένα μεγάλο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την στήριξη των μικρών κυρίως επιχειρήσεων.

Στην εξειδίκευση και διεκδίκηση των προτάσεών μας για τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τις μεταφορές, την ενέργεια.

Στην ανάπτυξη του «Ψηφιακού Κράτους» τόσο στα θέματα Παιδείας, όσο και στην Δημόσια Διοίκηση

Στο ρόλο των τραπεζών για την εξυγίανση της οικονομίας ώστε να κρατηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ζωντανές καθώς και να σταματήσουν την αφαίμαξη των πολιτών με τις απαράδεκτες χρεώσεις.

«Με την ευκαιρία να επισημάνω ότι με βάση την πρόβλεψη δημιουργίας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων, η πρόταση μας για μια ενιαία Bad Bank είναι όσο ποτέ επίκαιρη», σημείωσε η κ. Γεννηματά.

Στο σημείο αυτό εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκεια για ελλιπή προβολή των θέσεων και δράσεων του Κινήματος Αλλαγής, από τα ΜΜΕ, εγείροντας ζήτημα σκόπιμης μονομερούς ενημέρωσης και περιορισμού δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. «Οι προτάσεις μας δεν προβάλλονται όπως πρέπει. Πολλές φορές αποσιωπώνται ή διαστρεβλώνονται», τόνισε και έφερε ως παραδείγματα την πρόταση για το «Δίκτυο Πρώτης Γραμμής», την πρωτοβουλία της Κ.Ο. -που αποδέχθηκε η Βουλή- για την απόκτηση πρόσθετων κρεβατιών ΜΕΘ με οικονομική συμβολή όλων των βουλευτών, τις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθησίας από κλιμάκια του ΚΙΝΑΛ με επικεφαλής τον γραμματέα του, ενώ μίλησε ακόμη και για πλήρη απουσία εκπροσώπων του κόμματος από τις πολιτικές εκπομπές. «Η αντικειμενική παρουσίαση των θέσεων όλων των κομμάτων, δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης αλλά επιβεβλημένη από το Σύνταγμα, άρθρο 15, Υποχρέωση των ΜΜΕ. Αλλιώς υπάρχει θέμα δημοκρατίας. Αυτό δεν θα το ανεχθούμε. Ό,τι πρωτοβουλίες χρειασθούν θα τις αναλάβουμε», υποστήριξε.

Για τις εξελίξεις στην Ευρώπη η Φώφη Γεννηματά ανέφερε ότι «η πανδημία είναι ίσως η μεγάλη ευκαιρία για αλλαγή πορείας για την Ελλάδα και την Ευρώπη» και προανήγγειλε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την « Ελλάδα και την Ευρώπη μετά» με επιδίωξη ευρύτερης κοινωνικής συμφωνίας σε αυτό. «Ένα τολμηρό πρόγραμμα αλλαγής. Ένα σχέδιο που θα συζητήσουμε με τις οργανώσεις μας, αλλά και ανοιχτά με την ελληνική κοινωνία και τους φορείς της ενόψει και της Συνδιάσκεψης», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως άξονες του προγράμματος αποτελούν τα ερωτήματα: Εθνικισμός και απομόνωση ή ευρωπαϊκή ομοσπονδία; Πρόοδος ή συντήρηση; Ανθρωπιά ή ανισότητες; Κοινωνικό κράτος ή βαρβαρότητα;

«Ο δρόμος που δείχνουμε είναι καθαρός, χωρίς λαϊκισμούς, με ευθύνη και σχέδιο. Διακυβεύεται το μέλλον της Ένωσης», είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και κάλεσε την κυβέρνηση να σταθεί αποφασιστικά στη γραμμή των χωρών του Νότου και να επιμείνει για νέο χρήμα, με καινοτόμα εργαλεία, στην κατεύθυνση ενός σχεδίου Μάρσαλ, που δεν επιβαρύνει το χρέος των χωρών, δεν θα συνοδεύεται από μνημονιακές υποχρεώσεις.

«Θα παρουσιάσω αύριο στην τηλεδιάσκεψη της προ- συνόδου των ηγετών του PES, τις αναλυτικές προτάσεις μας για το Ταμείο Ανασυγκρότησης, τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε., τα θέματα Απασχόλησης, το Τραπεζικό Σύστημα. Και βέβαια την ανάγκη να μην ισχύσει το Σύμφωνο Σταθερότητας, να μην ισχύσουν οι απαράδεκτοι στόχοι για τα υπερπλεονάσματα για 3 χρόνια, όχι μόνο για το 2020.

Επισημαίνω όμως κάτι αναγκαίο. Οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να πρωτοστατήσει, να δώσει μάχη και όχι απλά να κρύβεται πίσω από τον Μακρόν, τον Κόντε και τον Σάντσεθ», κατέληξε στην ομιλία της η Φώφη Γεννηματά.