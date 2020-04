Πολιτική

Μηταράκης: μεταφορά 2000 προσφύγων από τα νησιά στην ενδοχώρα

“Με διασφάλιση της δημόσιας υγείας οι μετακινήσεις ευάλωτων από τα νησιά”, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μέσα στον Απρίλιο θα μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχώρα περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (υπερήλικες, χρόνια νοσήματα) ανακοίνωσε ο Νότης Μηταράκης μετά τη σύσκεψη για το θέμα στο υπουργείο Υγείας.

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρίνισε ότι θα τοποθετηθούν σε μικρά ξενοδοχεία που θα είναι διάσπαρτα και απομονωμένα. “Έχουν γίνει έλεγχοι στις δομές στα νησιά και δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα” επισήμανε. Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, στο Κρανίδι η τελευταία μεταφορά από τα νησιά προς το ξενοδοχείο έγινε πριν από 14 μέρες.

Οι δομές στις οποίες θα μεταφερθούν θα τεθούν σε καραντίνα (υγειονομικό περιορισμό). Αυτές οι δομές θα είναι ανά την επικράτεια ώστε να μην υπάρχει υπερυγκέντρωση. Στη Σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Προέδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Τάσος Μαντάγαρης.