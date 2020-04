Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα (βίντεο)

Οι ανακοινώσεις του Σωτήρη Τσιόδρα για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Επτά νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας σε 2.408 τον συνολικό αριθμό τους στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Από τα 2.408 κρούσματα το 56% είναι άνδρες . Τα 573 σχετίζεται με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό και τα υπόλοιπα με άλλο γνωστό κρούσμα

55 ασθενείς νοσηλεύονται διασωλημένοι (το 15% γυναίκες, οι υπόλοιποι άνδρες). Ο μεσος όρος ηλικίας είναι τα 67 έτη και το 86% είχε υποκείμενο νόσημα.

51 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από ΜΕΘ. Έχουν ελεγθεί μέχρι σήμερα 56944 δείγματα.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 121. (89 άνδρες και 32 γυναίκες). Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων ήταν τα 73 έτη και το 91% εξ αυτών είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών .

Το βίντεο από την ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας θα είναι σύντομα διαθέσιμο.