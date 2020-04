Κόσμος

Στο έλεος του κορονοϊού παραμένει η Βρετανία

Η χώρα διανύει τη φάση της «κορύφωσης», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Αυξήθηκε περαιτέρω ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν σε νοσοκομεία στη Βρετανία από τον νέο κορονοϊό, φθάνοντας τους 18.100, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ.

Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο 24ωρο υπέκυψαν άλλοι 763 ασθενείς, αριθμός μειωμένος κατά 65 θανάτους σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό.

Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας ανέρχονταν μέχρι τις 11.00 σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδας) στα 133.495.

Η Βρετανία, μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον COVID-19, διανύει τη φάση της «κορύφωσης», δήλωσε ο Χάνκοκ.