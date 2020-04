Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Ανοικτό το ενδεχόμενο επαναφοράς μέτρων μετά την άρση τους

Η προσπάθειά μας αποδίδει, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει εύθραυστο, τόνισε. Έκκληση στους κατοίκους της Ερμιονίδας.

Τις τελευταίες εβδομάδες πετύχαμε πολλά, ωστόσο πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, προκειμένου να μην χάσουμε ό,τι έχουμε πετύχει. Αυτό τόνισε, ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στην ενημέρωση για τις εξελίξεις στην πανδημία.

Αναφερόμενος στα κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή της Ερμιονίδας, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως επιστρέψαμε με 177 δείγματα και περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στο σπίτι, προκειμένου να διασφαλιστεί πως σε περίπτωση που υπάρχει διασπορά του ιού, αυτή δε θα είναι εκτεταμένη.

Επανέλαβε πως τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 27 Απριλίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λήγουν την ερχόμενη Τρίτη. Επεσήμανε πως το μόνο μέτρο που αίρεται την επόμενη εβδομάδα είναι ότι θα ανοίξουν τα Υποθηκοφυλακεία και για ορισμένες περιπτώσεις Ειρηνοδικεία χωρίς τη συμμετοχή διαδίκων .

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως θα ακολουθήσει μία διαδικασία σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, η οποία θα είναι δυναμική και ανά τακτά διαστήματα θα επανεξετάζονται τα δεδομένα. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρειαστεί η επαναφορά ορισμένων μέτρων εάν κριθεί απαραίτητο.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις τράπεζες, εξήγησε, η καταβολή των συντάξεων και αυτόν τον μήνα γίνεται σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Τέλος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων δήλωσε πως «η προσπάθεια μας αποδίδει, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει εύθραυστο». Για αυτόν τον λόγο, συνέχισε, συνεχίζουμε να ακολουθούμε τα μέτρα και τις οδηγίες των ειδικών, παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο, όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό.