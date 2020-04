Οικονομία

Καταργείται το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για τους επιστήμονες

Με παρέμβαση του Πρωθυπουργού μπήκε ένα τέλος στο πρόγραμμα voucher των 600 ευρώ, που είχε προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

Σε αναδίπλωση προχώρησε η Κυβέρνηση για την τηλεκατάρτιση των ελεύθερων επαγγελματιών, με τον Υπουργό Εργασίας να παραδέχεται πως υπήρξαν αρκετά λάθη στις πλατφόρμες που είχαν δημιουργηθεί.

«Το περιεχόμενο, σε πολλά σημεία του, δεν ήταν αυτό που αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο Πρόγραμμα. Και, βεβαίως, δεν υπηρετεί απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο αρχικά επελέγη από την Κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, αφού προηγήθηκε σχετική έρευνα με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης επιστημόνων με τηλεκατάρτιση καταργείται», δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε χαρακτηρίσει το voucher των 600 ευρώ και τη δημιουργία επτά πλατφορμών, όπου εντάχθηκαν 233 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με προϋπολογισμό 193 εκατομμυρίων ευρώ, ως σκάνδαλο πρώτου μεγέθους.

Ο Υπουργός Εργασίας κλήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ξεκινήσει ενδελεχής έλεγχος των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα προγράμματα που παρέχουν .

«Μέσα στην πρωτοφανή υγειονομική κρίση, η Κυβέρνηση δεν σταματάει τις μεταρρυθμίσεις. Γίνονται σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, πράγματα που δεν γίνονταν για χρόνια. Χτίζουμε, όλοι μαζί, ένα αποτελεσματικό Κράτος που εμπνέει εμπιστοσύνη. Τυχόν αστοχίες, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, εντοπίζονται και διορθώνονται», σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας.

Πρέπει να σημειωθεί πως τα 600 ευρώ θα δοθούν κανονικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς προϋποθέσεις.

Τσίπρας: Ομολογία ενοχής και αποτυχίας Μητσοτάκη

«Ομολογία αποτυχίας αλλά και ενοχής για την κυβέρνηση Μητσοτάκη», χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, την απόφαση για κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης.

«Η κακήν-κακώς απόσυρση του προγράμματος της τηλεκατάρτισης από την Κυβέρνηση, μετά από την ογκούμενη αγανάκτηση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, συνιστά ομολογία αποτυχίας αλλά και ενοχής για τη κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημειώνει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του μέσω κοινωνικών δικτύων.

«Ενοχής για το τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών συνδέονται ευθέως με το ίδιο το κόμμα της ΝΔ», συνεχίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορώντας την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «βρήκε, καθώς φαίνεται, τη κρίση της πανδημίας ως ευκαιρία για να στήσει δουλειές εκατομμυρίων».

«Η απόσυρση μετά τη κατακραυγή, ωστόσο, δε λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ», υπογραμμίζει και κάνει λόγο για Υπουργούς που «παρέλαυναν νυχθημερόν από τα ΜΜΕ εκθειάζοντας το πρόγραμμα-φιάσκο και κουνώντας το δάχτυλο στους επιστήμονες». «Θα πρέπει τουλάχιστον να ζητήσουν μια “συγγνώμη” από τον επιστημονικό κόσμο», προσθέτει, τονίζοντας ότι «ο δε κ. Βρούτσης, όσο ακόμη βρίσκεται στη θέση του, τόσο μας φανερώνει ότι τη δουλειά την έστησε με συνευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου».

«Ο κ. Μητσοτάκης δε μπορεί πια να κρύβεται πίσω από τα χάδια και τα λιβάνια των ΜΜΕ. Οφείλει να έρθει στη Βουλή και να απολογηθεί για το οικονομικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους που επιχείρησε να στήσει εν μέσω πανδημίας, υποτιμώντας τη νοημοσύνη του επιστημονικού κόσμου της χώρας», καταλήγει ο Αλ. Τσίπρας.

Γεννηματά: Για τον Υπουργό Εργασίας υπάρχει μόνον ο δρόμος της παραίτησης

Επιτέλους, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, ο κ. Μητσοτάκης εξαναγκάστηκε σε άτακτη υποχώρηση και πήρε άρον-άρον πίσω την απόφαση του», δήλωσε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας πως επρόκειτο ουσιαστικά για απόφαση του Πρωθυπουργού.

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί από την πρώτη στιγμή το καταγγείλαμε. Όσο για τον Υπουργό Εργασίας, υπάρχει μόνο ο δρόμος της παραίτησης», τόνισε.

Ελληνική Λύση: Με τακτική “βλέποντας και κάνοντας”, πολιτική δε γίνεται

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την γνωστή τακτική της, κατά την οποία πρώτα ενεργεί και μετά σκέπτεται, ανακοίνωσε την κατάργηση του προγράμματος voucher για τους επιστήμονες», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

«Γίνεται αντιληπτό», όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, «ότι με την τακτική του “βλέποντας και κάνοντας” πολιτική δε γίνεται! Η κυβέρνηση ή έκανε λάθος με το ζήτημα της κατάρτισης των επιστημόνων και επέμεινε στο λάθος επί μέρες ή κάνει λάθος που καταργεί τη σωστή διαδικασία».

Η Ελληνική Λύση καταλήγει επισημαίνοντας πως από την αρχή έλεγε στην κυβέρνηση ότι «η διαδικασία κατάρτισης με voucher είναι σκάνδαλο, αλλά αυτή επέμενε στο λάθος!»