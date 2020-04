Οικονομία

Γεωργιάδης – Τσίπρας στον ΑΝΤ1: κόντρα για την τηλεκατάρτιση

Τι υποστήριξαν, χρησιμοποιώντας και βαριές κουβέντες, για το πρόγραμμα που ακυρώθηκε από το Μαξίμου και την τακτική επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας, αναφορικά με την κατάργηση του προγραμματος τηλεκατάρτισης επιστημόνων και τις έντονες αντιδράσεις

Για «πόλεμο λάσπης» από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα ΚΕΚ και το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, το οποίο ακυρώθηκε από την Κυβέρνηση έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι θα υπάρξει σαρωτικός έλεγχος σε όλα τα προγράμματα και τα κέντρα πιστοποίησης τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτών ο ΣΥΡΙΖΑ διένειμε μεγάλα ποσά και αφήνοντας υπόνοιες σε ότι αφορά την διαφάνεια που αυτά δόθηκαν.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας, είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξαν ανάλογα προγράμματα κατάρτισης, αλλά προγράμματα εργασίας, όπως αυτά για τους 5.500 εργαζόμενους νέους επιστήμονες. Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας ότι θα έπρεπε να ντρέπεται για όσα υποστηρίζει εκείνος και ο Γιάννης Βρούτσης, ζητώντας την απομάκρυνση του Υπ. Εργασίας από την Κυβέρνηση, και αφήνοντας αιχμές για σκάνδαλο με οικονομικά οφέλη για στελέχη της ΝΔ.

Απαντώντας, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι «η ντροπή είναι ξένη γλώσσα» για τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επί ΣΥΡΙΖΑ, ύψους 68 εκατομμυρίων ευρώ, με την υπογραφή της Έφης Αχτσιόγλου, μάλιστα με προαποφασισμένα ΚΕΚ τα οποία θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού τόνισε ότι με την απόφαση του «ο Πρωθυπουργός απέδειξε ότι δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του», ανέφερε ότι «ο Γιώργος Τσίπρας ψεύδεται και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος για να ελεγχθούν όλα τα προγράμματα των προηγούμενων ετών», με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι «το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιδοτούμενης εργασίας και όχι τηλεκατάρτισης»