Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 25.000 οι νεκροί στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μειώθηκε ο ημερήσιος αριθμός των θυμάτων, ενώ αύξηση κατέγραψαν το τελευταίο 24ωρο τα κρούσματα στη γειτονική χώρα.

437 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 25.085 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της πανδημίας στη γειτονική χώρα.

Στο ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 3.370 νέα κρούσματα, με τον συνολικό απολογισμό να ανέρχεται σε 187.327. Μέχρι σήμερα 54.543 ασθενείς έχουν αναρρώσει.

2.384 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 23.805 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.510 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε (647 περισσότερα κρούσματα) αλλά έχασαν την ζωή τους 97 λιγότεροι άνθρωποι. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ συνεχίζουν να μειώνονται, για 19η συνεχή μέρα, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση για δεύτερη ημέρα. Οι ειδικοί τονίζουν, όμως, ότι ιδιαίτερη σημασία έχει ότι σε σχέση με τις περασμένες εβδομάδες, παρατηρείται περιορισμός.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τέλος, από τις 4 Μαΐου, κατά την βαθμιαία επιστροφή στην καθημερινότητα, θα υιοθετηθούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πρόληψης: τα ρούχα σε καταστήματα ενδυμάτων θα απολυμαίνονται μετά από κάθε δοκιμή των πελατών, όπως και τα δοκιμαστήρια. Μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων σε κλειστούς χώρους, ενώ τις ώρες αυτές εξετάζεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν οι θερινοί κινηματογράφοι. Κατά την πρώτη αυτή φάση, δεν πρόκειται να ανοίξουν τα καφέ -μπαρ και τα εστιατόρια.