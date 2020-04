Παράξενα

Δέχθηκε πυρά αλλά σώθηκε από τα... εμφυτεύματα σιλικόνης

Η απίστευτη περιπέτεια μιας 30χρονης δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση SAGE.

Γυναίκα στο Τορόντο γλίτωσε από βέβαιο θάνατο χάρη στα εμφυτεύματα σιλικόνης στο στήθος της, σύμφωνα με τους γιατρούς. Η γυναίκα περπατούσε στο δρόμο όταν δέχτηκε πυροβολισμό στο στήθος από κοντινή απόσταση.

Ο αριστερός μαστός της 30χρονης εξέτρεψε τη σφαίρα από τα ζωτικά της όργανα εξοστρακίζοντάς την στον δεξί μαστό, σύμφωνα με μια περιπτωσιολογική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην ιατρική επιθεώρηση SAGE.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το 2018, είναι μια από τις λιγοστές περιπτώσεις κατά τις οποίες μια γυναίκα σώζεται χάρη στα εμφυτεύματα μαστού της και θεωρείται το πρώτο που αφορά εμφυτεύματα από σιλικόνη, όπως αναφέρεται στην μελέτη.

Η γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται, μετέβη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου της περιοχής της, με πόνο στο στήθος και αιμορραγία.

Οι χειρουργοί διαπίστωσαν ότι το τραύμα είχε μόνο μια είσοδο και εντόπισαν την σφαίρα κάτω από τον δεξιό μαστό της. Αφαίρεσαν τα εμφυτεύματά της και, όπως προκύπτει από τις αξονικές τομογραφίες στις οποίες υποβλήθηκε η γυναίκα, η σφαίρα πέρασε μέσω του αριστερού εμφυτεύματος και έπληξε το δεξί εμφύτευμα.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, "το αριστερό εμφύτευμα βρίσκεται πάνω από την καρδιά και την θωρακική κοιλότητα και τον πνεύμονα και έτσι είναι πιθανόν να έσωσε τη ζωή της γυναίκας".

Ο χειρουργός Τζιανκάρλο Μακ Έβενιου, ο οποίος υπογράφει την μελέτη, είπε στο CNN ότι η γυναίκα γλίτωσε με ένα κάταγμα στο δεξί πλευρό και κατεστραμμένα εμφυτεύματα σιλικόνης.

Σύμφωνα με την μελέτη, το περιστατικό ερευνάται. Το όπλο δεν βρέθηκε ποτέ, ενώ και ο δράστης παραμένει άγνωστος.