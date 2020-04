Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας στον ΑΝΤ1: απαραίτητη η μάσκα στους χώρους εργασίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ μιλά για τους χώρους με πολυκοσμία, την χρήση γαντιών και τα καλοκαιρινά μπάνια απο το ....δεύτερο μισό του καλοκαιριού.