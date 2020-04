Πολιτισμός

Ο ΣΥΡΙΖΑ για χαμηλόμισθους, εκ περιτροπής εργασία και καλλιτέχνες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ερώτηση 53 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωση του τομέα Πολιτισμού της ΚΟ του κόμματος.

Ερώτηση κατέθεσαν 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Εργασίας & Οικονομικών με θέμα την «Ενίσχυση των εργαζομένων που τίθενται σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας λόγω μέτρων πανδημικής κρίσης COVID-19 καταλήγοντας με αποδοχές κατώτερες της αποζημίωσης ειδικού σκοπού – Να καταργηθεί η νεοπαγής δυνατότητα για εκ περιτροπής εργασία σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης». Επειδή η αποζημίωση ειδικού σκοπού-έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ λόγω μέτρων κορονοϊού , προβλεπόμενη για 45 ημέρες, καταλήγει να είναι 533 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή χαμηλότερη του κατώτατου μισθού.

με το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας λόγω κορονοϊού ο καθαρός μισθός για συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, π.χ. άγαμου χωρίς προϋπηρεσία, από 546 ευρώ μπορεί να κατέρχεται στα 273 ευρώ και αντίστοιχα στα 136,91 ευρώ για τετράωρες συμβάσεις μερικής απασχόλησης – στις οποίες το μέτρο επεκτείνεται – ενώ έχει μετατεθεί για το μέλλον και η πληρωμή του δώρου του Πάσχα.

χρειάζεται να ληφθούν μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για τους χαμηλόμισθους εργατοϋπαλλήλους, στους οποίους έχει ή πρόκειται να επιβληθεί το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας, καθώς οι μηνιαίες αποδοχές τους διαμορφώνονται σε επίπεδο χαμηλότερο ακόμη και από αυτό της χορηγούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού από αναστολή της σύμβασης εργασίας.

επιπλέον για τους εργαζόμενους που ετέθησαν σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, και ανεξαρτήτως του ύψους του μισθού τους, δεν θεμελιώνεται δικαίωμα υπαγωγής τους στις αντίστοιχες οικονομικές ελαφρύνσεις που προβλέφθηκαν λόγω πανδημίας για όσους ανεστάλη η σύμβαση εργασίας.

με τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του νέου κορονοϊού επιτρέψατε την εκ περιτροπής εργασία και για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι το ήμισυ της αμοιβής από ημιαπασχόληση συνιστά αμοιβή εξαθλίωσης.

καταγγέλλονται πολλές εργοδοτικές αυθαιρεσίες, όπως εξαναγκασμός σε παροχή εργασίας παρά την τυπική αναστολή της σύμβασης ή κατάχρηση της εργοδοτικής επιλογής για εκ περιτροπής εργασία, ακόμα δε και σε ήδη ημιαπασχολούμενους , και όλα αυτά με την έμμεση απειλή της μη διατήρησης της θέσης εργασίας στο μέλλον.

είναι αναγκαίο να διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο όμως υποβαθμίσατε ασθμαίνοντες με εκπρόθεσμη τροπολογία στις 8/8/2019. Άλλωστε, μετά και την άρση της υποχρέωσης υποβολής των εντύπων Ε4 (συμπληρωματικό ωράριο) το ΣΕΠΕ ούτε καν την αδήλωτη εργασία δεν μπορεί να ελέγξει.

στην παρούσα κρίση που δημιουργείται από την πανδημία πρέπει να υπάρξει προστασία όλων των πολιτών και όλων των εργαζομένων ασχέτως της φύσης της εργασιακής σχέσης τους Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: Θα προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλόμισθους εργαζομένους στους οποίους έχει επιβληθεί καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας λόγω μέτρων COVID-19 και των οποίων οι αποδοχές καταλήγουν κατώτερες του βασικού μισθού ή ακόμα και των 800/533 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και δραματικά κατώτερες για συμβάσεις μερικής απασχόλησης; Προκειμένου για εργαζομένους στους οποίους έχει επιβληθεί καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας λόγω μέτρων COVID-19, και με δεδομένη την παρεπόμενη μεγάλη μείωση των αποδοχών τους σε επίπεδο κάτω και από την αποζημίωση ειδικού σκοπού, θα επιτρέψουν τη δυνατότητα υπαγωγής τους στις ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού; Θα τροποποιήσουν το άρθρο 9 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/ 68/20.03.2020) περί μέτρων λόγω COVID-19, ώστε να καταργηθεί αναδρομικά η δυνατότητα εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης; Θα ενισχύσουν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας όπως απαιτείται σε ένα κράτος δικαίου, με δεδομένη μάλιστα την έκτακτη λόγω κορονοϊού αναπροσαρμογή των εργασιακών σχέσεων, ώστε να διενεργούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι για την αποτροπή φαινομένων εργοδοτικής αυθαιρεσίας; Άνθρακες ο θησαυρός, η κυβέρνηση εμπαίζει για μια ακόμη φορά τους ανθρώπους του πολιτισμού Παράλληλα, σε κοινή ανακοίνωση Τομέα Πολιτισμού της Κ.Ο και Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται: “Μία ακόμα κοροϊδία εκ μέρους του επιτελικού κράτους επιφύλαξαν για τους ανθρώπους του πολιτισμού οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη διεύρυνση των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Οι προϋποθέσεις που μπαίνουν αποκλείουν εκ νέου τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που εξαρχής είχαν εξαιρεθεί από τις ρυθμίσεις προστασίας της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενίσχυση οι ΑΜΚΕ (Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες), οι ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) και άλλες συνεταιριστικές μορφές επιχειρήσεων, που είναι αρκετά διαδεδομένες στον χώρο του πολιτισμού και φυσικά έχουν ανάγκη άμεσης οικονομικής στήριξης για να επιβιώσουν στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Ως αποτέλεσμα, επί ξύλου κρεμάμενοι παραμένουν χιλιάδες δημιουργοί και καλλιτέχνες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορευτές, άνθρωποι του βιβλίου, εικαστικοί, κινηματογραφιστές, παραγωγοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, τεχνικοί κινηματογράφου, τηλεόρασης, διαφήμισης, ζωντανού θεάματος και ακροάματος, καθώς και ένα πλήθος συντελεστών και εργαζομένων σε μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών, τεχνικών και υποστηρικτικών ειδικοτήτων και επαγγελμάτων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και όλους αυτούς τους αθέατους εργαζομένους, που βρίσκονται στα παρασκήνια, που δεν τους βλέπουμε ούτε τους ακούμε αλλά συμμετέχουν στην παραγωγή πολιτισμού. Πώς θα επιβιώσουν οι άνθρωποι του πολιτισμού που μένουν χωρίς καμία στήριξη από την κυβέρνηση, αν και υφίστανται τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης με τη μέγιστη ένταση και διάρκεια, έχοντας τη πιο δυσοίωνη προοπτική επιστροφής στην εργασία τους; Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει μία ομπρέλα προστασίας για όλους: (α) ειδικό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, συνολικού ύψους 1,5 δισ., που καλύπτει και όλους τους επισφαλώς εργαζόμενους στον πολιτισμό, τη δημιουργική οικονομία και την καλλιτεχνική εκπαίδευση, (β) μη επιστρεπτέα ενίσχυση για όλες τις μορφές μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, συνολικού ύψους 3 δις. Ευρώ. Καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα του πολιτισμού και όχι να προσπαθεί να εντυπωσιάσει με πυροτεχνήματα που δεν έχουν καμία ουσία”.