Κοινωνία

Στα “χέρια” της ΕΛ.ΑΣ. αδίστακτοι ληστές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είχαν “ρημάξει” σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φαρμακεία και ταχυφαγεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα δύο Έλληνες οι οποίοι όπως προέκυψε ενέχονται σε μεγάλο αριθμό ένοπλων ληστειών κυρίως σε καταστήματα, στις περιοχές της Καλλιθέας, του Μοσχάτου, του Παλαιού Φαλήρου και της Νέας Σμύρνης.

Η σύλληψη τους επετεύχθη στο πλαίσιο ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για περιστατικά ληστειών, που έλαβαν χώρα κυρίως μετά την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα ο πρώτος (29χρονος) συνελήφθη, πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Απριλίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, μετά από ένοπλη ληστεία που διέπραξε, σε κατάστημα - ταχυφαγείο, στο Νέο Κόσμο και βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Ο δεύτερος (35χρονος) συνελήφθη, χθες (Τρίτη 21 Απριλίου) από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας γιατί σε σακούλα με ρούχα που παρέδωσε σε αστυνομικούς των κρατητηρίων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αλλά και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης.

Ο ρουχισμός προορίζονταν για κρατούμενο που είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο (18-04-2020), για τη διάπραξη (10) ένοπλων ληστειών

Στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι ο 35χρονος συλληφθείς εμπλέκεται σε (11) ένοπλες ληστείες σε καταστήματα, από τις οποίες (4) διέπραξε από κοινού με τον 29χρονο συλληφθέντα.

Τις ένοπλες ληστείες διέπραξαν σε καταστήματα (super-market, mini market, φαρμακεία, ταχυφαγεία, κ.λπ.) σε περιοχές της Καλλιθέας, του Μοσχάτου, του Παλαιού Φαλήρου και της Νέας Σμύρνης.

Σημειώνεται ότι, οι δύο εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές κατά το παρελθόν -για κατά περίπτωση- ένοπλες ληστείες σε καταστήματα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ ο 35χρονος είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Νοέμβρη από Σωφρονιστικό Κατάστημα.