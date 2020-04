Αθλητικά

Κορονοϊός: Έκκληση από τους πρωταθλητές του Λιμενικού Σώματος (βίντεο)

Οι διακεκριμένοι αθλητές μένουν σπίτι και μας θέλουν όλους στην ίδια ομάδα.

Οι διακεκριμένοι αθλητές του Λιμενικού Σώματος αυτήν τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας έχουν αφήσει τα γήπεδα, τα γυμναστήρια, τους χώρους άθλησης και μένουν σπίτι, συμμετέχοντας στον αγώνα της ζωής με αντίπαλο τον κορονοϊό.

Σε αυτήν την αναμέτρηση μας καλούν να είμαστε όλοι συμπαίκτες. Να μείνουμε σπίτι και να βγούμε νικητές.

Δείτε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο οποίο συμμετέχουν (με σειρά εμφάνισης) οι:

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Αντώνης Βλοντάκης, πρωταθλητής υδατοσφαίρισης

Αρχικελευστής Λ.Σ. Βάσω Καραντάσιου, πρωταθλήτρια Beach Volley

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Ευτυχία Ματζαράκη, πρωταθλήτρια ιστιοπλοΐας

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Νίκη Ξάνθου, πρωταθλήτρια στίβου

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Χρύσα Μπισκιτζή, παγκόσμια πρωταθλήτρια κωπηλασίας

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Βασίλης Πολύμερος, Ολυμπιονίκης κωπηλασίας

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Έφη Σφυρή, πρωταθλήτρια Beach Volley

Υποπλοίαρχος Λ.Σ., Δημήτρης Μάζης, Ολυμπιονίκης υδατοσφαίρισης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Γεωργία Χειμώνα, πρωταθλήτρια ιστιοπλοΐας

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Όλγα Βασδέκη, πρωταθλήτρια στίβου

Λιμενοφύλακας Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου, πρωταθλήτρια δισκοβολίας

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Αντώνης Μπουγιούρης, παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλοΐας