Οικονομία

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για τις τιμές στα εσπεριδοειδή

Διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη συνδρομή των Περιφερειών.

Αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και ειδικότερα στα εσπεριδοειδή, διενήργησε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη συνδρομή των Περιφερειών.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων περί αυξήσεων στις τιμές συγκεκριμένων εσπεριδοειδών ή και περιορισμού της διάθεσής τους στην εγχώρια αγορά, τα οποία ερευνάται εάν είναι αποτέλεσμα αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Σημειώνεται ότι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα προκαταρκτικό βήμα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, και, όπως υπογραμμίζεται από την Επιτροπή, η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει πως οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει, ότι στην παρούσα συγκυρία που η χώρα δοκιμάζεται από την πανδημία COVID-19, συνεχίζει να επεμβαίνει όπου κρίνεται απαραίτητο, ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Προ του ενδεχομένου εμφάνισης στρεβλωτικών φαινομένων, η επιτροπή δηλώνει θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, και γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, θα εξετάζει κατά άμεση προτεραιότητα, κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, μέσω καταγγελίας, αίτησης επιείκειας από μέλος καρτέλ, ή άλλων πηγών πληροφόρησης - και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.