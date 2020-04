Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο αρχίατρος της Αγγλίας “προσγειώνει” τις προσδοκίες για το εμβόλιο

“Θα πρέπει να υπομείνουμε πολλά πράγματα για πραγματικά μεγάλη χρονική περίοδο”, διαμηνύει ο Άντριου Γουίτι.

Η πιθανότητα να βρεθεί ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο ή κάποια θεραπεία για τον νέο κορονοϊό μέσα στο επόμενο ημερολογιακό έτος είναι «απίστευτα μικρή», υποστήριξε σήμερα ο αρχίατρος της Αγγλίας και σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης Κρις Γουίτι.

«Μακροπρόθεσμα, η έξοδος από (την κρίση) θα είναι ένα από αυτά τα δύο πράγματα, το ένα από τα οποία είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο (…) και/ή πολύ αποτελεσματικά φάρμακα», είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Μέχρι να τα έχουμε αυτά –και η πιθανότητα να συμβεί αυτό κάποια στιγμή εντός του επόμενου ημερολογιακού έτους είναι απίστευτα μικρή και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές– θα πρέπει να βασιζόμαστε σε άλλα κοινωνικά μέτρα», πρόσθεσε.

Ο Γουίτι χαρακτήρισε επίσης «μη ρεαλιστικό» να περιμένει κανείς ότι θα αρθούν αιφνιδίως όλοι οι περιορισμοί, μολονότι κάποιοι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης δηλώνουν ότι η επιδημία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. «Αν ο κόσμος ελπίζει ότι ξαφνικά θα βρεθούμε από το σημείο όπου είμαστε σήμερα, σε καραντίνα, ξαφνικά στο να έχουν τελειώσει όλα, αυτό είναι μια εντελώς μη ρεαλιστική προσδοκία. Θα πρέπει να υπομείνουμε πολλά πράγματα για πραγματικά μεγάλη χρονική περίοδο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις προστατευτικού εξοπλισμού, ο Γουίτι είπε ότι «σε εθνικό επίπεδο» δεν υπάρχει πρόβλημα, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε τοπικό επίπεδο. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί πως οι ελλείψεις αυτές θα καλυφθούν μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.