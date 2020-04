Κοινωνία

Υπάλληλος καθαριότητας βρήκε τσάντα με “μια περιουσία” (βίντεο)

Τι λέει η γυναίκα που εντόπισε και παρέδωσε τα χρήματα. Το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έσπευσε να την συναντήσει.

«Η Ευαγγελία εργάζεται στην καθαριότητα του δήμου μας. Βρήκε μία τσάντα με 19.000 ευρώ και με τον επιστάτη συνάδελφό της, το παρέδωσαν στην αστυνομία», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έσπευσε να συναντήσει την υπάλληλο καθαριότητας, στην περιοχή ευθύνης της, για να την συγχαρεί από κοντά.

«Στην Ευαγγελία λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι για την τσάντα αλλά γιατί στέλνει ένα σπουδαίο μήνυμα σε όλους μας. Ότι η αξιοπρέπεια, η ανθρωπιά και ο αλληλοσεβασμός, είναι τα κλειδιά για μία καλύτερη κοινωνία», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.