Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: μειώνεται η “πίεση” στα νοσοκομεία

Σε συνεχή πτώση ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ. Στους 544 οι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο.

Σε 21.340 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων στην Γαλλία που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές Μαρτίου, έχοντας διαγνωστεί με τον νέο κορονοϊό, με 544 θανάτους να καταγράφονται τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε σήμερα ο Ζερόμ Σαλμόν, γενικός διευθυντής Υγείας.

Η πίεση ωστόσο στα νοσοκομεία συνεχίζει να μειώνεται, με τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας να καταγράφει συνεχή πτώση τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Συνολικά, 13.236 άνθρωποι έχουν πεθάνει σε νοσοκομεία, ήτοι επιπλέον 336 από χθες, και 8.104 σε οίκους ευγηρίας και άλλα κέντρα φροντίδας (+208) ανέφερε ο Σαλμόν, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ανέρχονται σε 5.218, περίπου 2.000 λιγότεροι από ό,τι δύο εβδομάδες νωρίτερα.