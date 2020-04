Υγεία - Περιβάλλον

Έξι συμβουλές για να εργάζεστε από το σπίτι και να είστε παραγωγικοί

Γράφει: ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Στο πλαίσιο αποφυγής των μετακινήσεων, δεν είναι λίγοι οι οργανισμοί, που για να διαφυλάξουν την υγεία των εργαζομένων τους επέλεξαν να παρέχουν τη δυνατότητα στις ομάδες τους να εργάζονται από το σπίτι.

Η τηλεργασία, στην παρούσα φάση, αποτελεί μια πρόκληση και ειδικά για εκείνους που δεν το έχουν κάνει ποτέ στο παρελθόνκαι δεν γνωρίζουν πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση.

Πώς μπορείτε να είστε παραγωγικοί ενώ εργάζεστε εξ’ αποστάσεως;

Διατηρήστε την καθημερινήσαςρουτίνα. Για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε καλύτερα σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας από το σπίτι θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ρουτίνα. Ξυπνήστε ακριβώς την ίδια ώρα, ετοιμάστε το πρωινό σας και ντυθείτε σαν να πρόκειται να πάτε στην εργασία σας. Αντιμετωπίστε την ημέρα σας όπως ακριβώς θα κάνατε σαν να πηγαίνατε στο γραφείο. Παράλληλα, προσδιορίστε τις ώρες που θα κάνετε διάλλειμα για φαγητό ή και για σνακ.

Δημιουργήστε έναν «ειδικό χώρο» εργασίας. Μπορεί να είναι δελεαστικό να εργάζεστε από το κρεβάτι ή από τον καναπέ, αλλά είναι σημαντικό να ορίσετε κάποια όρια. Για μερικούς ανθρώπους, τα όρια σημαίνουν ότι δεν παρακολουθούν τηλεόραση ή ότι τα παιδιά και τα κατοικίδια βρίσκονται σε ξεχωριστό δωμάτιο. Όμως η εργασία από το σπίτι απαιτεί να καταπολεμήσετε όλα όσα ενδεχομένως σας αποσπούν την προσοχή. Συνεπώς,ορίστε έναν συγκεκριμένο χώρο γραφείου όπου θα περάσετε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας και θα έχετε διαθέσιμα όλα τα αντικείμενα που θα χρειαστείτε, ώστε να είστε πιο παραγωγικοί και έτοιμοι να εργαστείτε.

Θέστε στόχους.Καταγράψτε μια καθημερινή αλλά και εβδομαδιαία λίστα υποχρεώσεων που πρέπει να ολοκληρώσετε. Θα νιώσετε καλύτερα προετοιμασμένοι αν γνωρίζεται ακριβώς τι εργασίες έχετε να παραδώσετε και σε πόσο χρόνο.

Καθιερώστε τακτικά διαλλείματα . Μπορεί να θέλετε εργαστείτε για αρκετή ώρα χωρίς να κάνετε διάλειμμα, ειδικά αν είστε άνετοι στο χώρο πού βρίσκεστε. Αλλά είναι σημαντικό να καθιερώσετε τακτικά διαλείμματα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σηκωθείτε, μετακινηθεί και τεντωθείτε. Είναι σημαντικό να εστιάσετε στη σωστή στάση του σώματος σας, αφού πιθανότατα θα εργαστείτε σε ένα φορητό υπολογιστή με μικρότερη οθόνη.





Ορίστε την ώρα που σταματάτε. Σταματήστε να δουλεύεται, την ώρα που θα εγκαταλείπατε κανονικά το γραφείο σας. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο, θα πρέπει να διατηρήσετε μια ισορροπία ανάμεσα στην εργασία αλλά και στην προσωπική σας ζωή ειδικότερα τώρα που εργάζεστε από το σπίτι.

*Άρθρο που υπογράφει ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ