Παχυσαρκία και λοίμωξη από COVID-19

Γράφει ο Δημήτρης Δαρδαμάνης, Γενικός Χειρουργός, MSc στην Ελάχιστα Επεμβατική και Ρομποτική Χειρουργική, Επιμελητής Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευτεί από τις διεθνείς επιστημονικές εταιρείες ειδικές συστάσεις ή οδηγίες που να απευθύνονται ειδικά σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους και την σχέση τους με την λοίμωξη από τον καινούργιο κορωνοϊό.

Δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η λοίμωξη με COVID-19 προσβάλλει περισσότερο τα άτομα με παχυσαρκία από ό,τι τα νορμοβαρή (με φυσιολογικό βάρος).

Όμως ο κίνδυνος βαρειάς προσβολής του αναπνευστικού συστήματος (Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας – ΣΟΑΔ το περιβόητο SARS) αυξάνεται όταν υπάρχει παχυσαρκία 3ου βαθμού και πάνω, δηλαδή όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI - Body Mass Index) ξεπερνά το 40kg/m2, ακριβώς όπως έχουμε δει και με το ιό της γρίπης Α (Η1Ν1), αλλά και με όλες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Παχυσαρκία και συνοδές παθήσεις

Η παχυσαρκία είναι από μόνη της νόσος, σχεδόν πάντα συνοδεύεται και από άλλες παθήσεις, όπως:

σαγχαρώδη διαβήτη τύπου 2

αρτηριακή υπέρταση

στεφανιαία νόσο

που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για βαριάς μορφή λοίμωξη από COVID-19 και κατατάσσουν τους ασθενείς αυτόματα στις ευάλωτες ομάδες.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι νοσηλευόμενοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ανά τον κόσμο, πάσχουν έως και 80-90% από αρτηριακή υπέρταση και σε μεγάλο ποσοστό είναι παχύσαρκοι.

Παχυσαρκία και ΜΕΘ

Η αντιμετώπιση στη ΜΕΘ των ασθενών με παχυσαρκία, ανεξαρτήτως της νόσου για την οποία νοσηλεύονται, παρουσιάζει πολλαπλά και ιδιαίτερα προβλήματα (διασωλήνωση, δοσολογία φαρμάκων, θεραπευτικοί χειρισμοί, νοσηλευτική φροντίδα). Τo ίδιο ισχύει και για τις βαριές λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως από τον Covid-19.

Παχυσαρκία και υποθρεψία

Παχύσαρκοι ασθενείς, παρά το επιπλέον τους βάρος, μπορεί να έχουν υποθρεψία, κυρίως λόγω της κακής ποιότητας διατροφής που έχουν υιοθετήσει αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών τους και των συνοδών τους νοσημάτων (πχ διαβήτης).

Χειρουργική απώλειας βάρους και κορωνοϊός

Άνθρωποι με πρόσφατη απώλεια βάρους (π.χ. μετά από βαριατρική επέμβαση, γαστρικό μανίκι- sleeve ή bypass) δεν έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για λοίμωξη από COVID-19. Όμως οι ασθενείς οι οποίοι ανέπτυξαν Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας είχαν συχνότερα υποθρεψία σε σχέση με τους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν ΣΟΑΔ.

Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε βαριατρική επέμβαση πρέπει να συνεχίσουν την παρακολούθησή τους από τον γιατρό τους και να είναι υποδειγματικοί στην τήρηση των οδηγιών διατροφής και στη λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής που τους έχουν συνταγογραφηθεί για να αποφύγουν την υποθρεψία λόγω έλλειψης πρωτεϊνών και βιταμινών.

Συμπεράσματα

Οι παχύσαρκοι ασθενείς, δεν έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση από τον υπόλοιπο πληθυσμό να νοσήσουν από τον καινούριο κορωνοϊό. Έχουν όμως πολύ συχνά και άλλες παθήσεις, που τους καθιστά πιο ευάλωτους σε πιο βαριά και επικίνδυνη λοίμωξη του αναπνευστικού.

Αναπτύσσουν πιο εύκολα σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας και είναι πιο δύσκολη η διαχείριση τους και η θεραπευτική τους προσέγγιση, είτε φαρμακευτική ή σε μονάδα εντατικής, αν χρειαστεί. Οι χειρουργημένοι δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, εφόσον ακολουθούν σωστά τις οδηγίες και διατρέφονται σωστά και ολοκληρωμένα παρά την απώλεια βάρους.

Τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα απομόνωσης που εφαρμόζονται για όλο τον πληθυσμό πρέπει να τηρούνται αυστηρά από τα άτομα με παχυσαρκία και το άμεσο περιβάλλον τους.

