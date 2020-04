Κόσμος

Κορονοϊός: μειώθηκε ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ

Η Νέα Υόρκη είναι το επίκεντρο της πανδημίας, αλλά η πολιτεία αυτή μοιάζει να αφήνει πίσω της τη χειρότερη φάση της κρίσης.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Τετάρτη 1.738 νέους θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες, απολογισμό αρκετά μειωμένο συγκριτικά με αυτόν της προηγουμένης, καταγράφουν δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Αυτός ο ημερήσιος απολογισμός αυξάνει σε 46.583 τον συνολικό αριθμό των θανάτων εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 αφότου καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα στις ΗΠΑ, τη χώρα που μετράει, επισήμως, μακράν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας. Η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη καταγράφει εξάλλου 839.675 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Τζονς Χόπκινς, που ανανεώνεται συνεχώς. Έχουν γίνει σχεδόν 4,5 εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, το οποίο κάνει δική του καταμέτρηση, μετέδωσε ότι οι θάνατοι έχουν ήδη ξεπεράσει τους 47.000· ο απολογισμός αυτός είναι ελαφρά υψηλότερος από αυτόν της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης. Η Νέα Υόρκη είναι το επίκεντρο της πανδημίας, αλλά η πολιτεία αυτή μοιάζει να αφήνει πίσω της τη χειρότερη φάση της κρίσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει έρθει η ώρα να «ξαναβάλει μπροστά η Αμερική», όμως είναι οι κυβερνήτες των πολιτειών αυτοί που πρέπει να λάβουν αποφάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και την άρση των μέτρων, ανάλογα με τη βαρύτητα της επιδημιολογικής κατάστασης.

Κάποιες πολιτείες έσπευσαν να χαλαρώσουν τους κανόνες περιορισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Σε άλλες, όπου εξακολουθούν να τελούν οι ισχύ τα μέτρα, πολλαπλασιάζονται εδώ και αρκετές ημέρες οι διαδηλώσεις υπέρ της επανεκκίνησης της δραστηριότητας, συχνά με τη συμμετοχή στοιχείων της αμερικανικής άκρας δεξιάς.

Ένα μοντέλο του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον (https://covid19.healthdata.org/united-states-of-america), το οποίο επικαλείται συχνά ο Λευκός Οίκος, προβλέπει 66.000 θανάτους ως την 4η Αυγούστου στις ΗΠΑ, αριθμό αναθεωρημένο προς τα πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του (?60.000). Όμως αν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός, οι θάνατοι στις ΗΠΑ πιθανότατα θα φθάσουν τους 50.000 μέσα στην εβδομάδα.