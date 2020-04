Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έλληνες επιστήμονες στην πρώτη γραμμή της έρευνας του ΜΙΤ

Στην πρώτη γραμμή των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου MIT των ΗΠΑ για τον κορονοϊό βρίσκονται Έλληνες επιστήμονες, καθηγητές και ερευνητές στη Βοστώνη. Η ομάδα COVIDAnalytics είναι μια από τις σημαντικότερες ερευνητικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Τεχνολογικό Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Αποτελείται από περίπου 25 ερευνητές του ΜΙΤ υπό την καθοδήγηση του καθηγητή επιχειρησιακής έρευνας Δρ. Δημήτρη Μπερτσιμά.

Το έργο τους απαρτίζεται από πολλαπλές μελέτες που στοχεύουν σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:

την πρόγνωση της πορείας της πανδημίας του COVID-19 σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας)

τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε υγειονομικό υλικό

τον εντοπισμό σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη της υγείας των ασθενών

και την βοήθεια ανάπτυξης τεστ ανίχνευσης του ιού

Σε μια από τις μελέτες που διεξάγεται σε συνεργασία με πολλά νοσοκομεία ανά τον κόσμο συμπεριλαμβάνεται και το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία εξατομικευμένων αλγορίθμων εκτίμησης κινδύνου για ασθενείς με COVID-19, αναλύοντας μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες που αφορούν τη θνησιμότητα, τη διασωλήνωση και την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Τα μοντέλα αυτά συνδυάζουν σημαντικά κλινικά δεδομένα:

δημογραφικά στοιχεία των ασθενών

υποκείμενα νοσήματα

συμπτώματα, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων

βαθμό έκθεσης στον ιό

το ιατρικό ιστορικό των νοσούντων

Οι πληροφορίες θα επιτρέψουν τη χρήση των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των ασθενών που θα επωφεληθούν περισσότερο από τη χρήση των ήδη περιορισμένων πόρων. Τα τελικά μοντέλα πρόβλεψης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.covidanalytics.io αλλά και ως εφαρμογή κινητών συσκευών, ώστε να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα στους επαγγελματίες υγείας ανά τον κόσμο.

Στόχος της ομάδας είναι να βοηθήσει όλες τις χώρες με χρήσιμες πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την καταπολέμηση της πανδημίας. Εκτός από τον επικεφαλής καθηγητή Δρ. Δημήτρη Μπερτσιμά, στην ομάδα συμμετέχουν οι Έλληνες ερευνητές Βασίλης Διγαλάκης, Αγνή Ορφανουδάκη και Θοδωρής Παπαλεξόπουλος.