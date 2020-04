Πολιτική

Κορονοϊός: με μάσκες και αποστάσεις η επιστροφή στην κανονικότητα

Εν αναμονή της Έκθεσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η κυβέρνηση. Πότε και πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Οι νέες συνήθειες στην καθημερινότητά μας.

Το αργότερο την Κυριακή θα “κλειδώσει” οριστικά ο οδικός χάρτης της μετάβασης στην κανονικότητα, ενώ τη Δευτέρα, ημέρα που λήγουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έως τότε, η κυβέρνηση αναμένει τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σχετικά με μια σειρά σημαντικών θεμάτων προκειμένου να αποφανθεί για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Όπως αναφέρθηκε στην ενημέρωση Τετάρτης για την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού, σε 48 ώρες η Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει τι θα γίνει σχετικά με τη χρήση μάσκας, τα διαγνωστικά τεστ αλλά και τα σχολεία.

Η επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται από τις 4 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ανεβάσουν ρολά κομμωτήρια και καταστήματα λιανεμπορίου έως 500 τμ.

Τη σκυτάλη θα πάρει στα τέλη Μαΐου η εστίαση με αραιά τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικό χώρο. Τότε αναμένεται να ανοίξουν τις πόρτες τους και τα μεγάλα πολυκαταστήματα.

Όσον αφορά στα σχολεία, την αρχή θα κάνει η Γ’ Λυκείου υπό ένα εντελώς νέο σχολικό περιβάλλον, αφού οι τάξεις αναμένεται να σπάσουν σε μικρότερα τμήματα και να απλωθούν οι μαθητές σε περισσότερες αίθουσες. Σχολαστικά οι μαθητές θα πλένουν χέρια, θα χρησιμοποιούν αντισηπτικά και θα κρατούν αποστάσεις στο διάλειμμα. Θα επιστρατευτούν κατά περίπτωση και κυλιόμενες βάρδιες πρωί-απόγευμα για να φτάσουν οι αίθουσες.

Θα ακολουθήσουν μέσα στον Μάιο οι λοιπές τάξεις του Λυκείου και το Γυμνάσιο, ενώ είναι ισχυρή επιθυμία της κυβέρνησης να ανοίξουν και τα δημοτικά, τον Ιούνιο πια.

Αν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία δεν ανοίξουν, ένα μέρος του εργατικού δυναμικού θα εγκλωβιστεί σπίτι φυλώντας τα μικρότερα παιδιά. Αν πάλι ανοίξουν, πως θα προστατευτούν παππούδες και γιαγιάδες που προσέχουν τα μικρότερα εγγόνια;

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα έχουν πυκνότερα δρομολόγια και θα επιβιβάζουν τους λιγότερους δυνατούς επιβάτες. Ο συγχρωτισμός θα πρέπει να αποφεύγεται και θα περάσουμε σε μια εποχή ευρείας χρήσης μασκών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τράπεζες, πολυκαταστήματα, σουπερ μάρκετ.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι μετά την απόφαση για σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων από τις 27 Απριλίου απειλούν με κινητοποιήσεις εάν δεν παρθούν μέτρα προστασίας.