Μητέρα για αδέσποτη σφαίρα στον ΑΝΤ1: πρέπει να σταματήσει αυτή η γάγγραινα (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα που βρήκε σφαίρα καρφωμένη στο ποδήλατο της ανήλικης κόρης της. "Είναι πολύ λυπηρό" τόνισε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί, για ακόμα μία φορά, στο Μενίδι, ύστερα από καταγγελία μητέρας ότι βρήκε καρφωμένη στο ποδήλατο της κόρης της μια αδέσποτη σφαίρα!

Η ίδια, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι οι πυροβολισμοί στο Μενίδι είναι μέρος της καθημερινότητας των πολιτών και ζήτησε να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης.

“Είναι δυνατόν να βρίσκουμε συνεχώς σφαίρες; Που ζούμε; Θα έπρεπε να έχουν τελειώσει αυτά. Να σταματήσει αυτή η γάγγραινα” τόνισε χαρακτηριστικά η μητέρα του κοριτσιού.

Για τις αντιδράσεις των κατοίκων του Μενιδίου είπε ότι ο κόσμος έχει πλέον απογοητευτεί και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να καταγγείλει τέτοια φαινόμενα. Ζήτησε δε να υπάρξει μέριμνα από το Κράτος, τονίζοντας ότι η αστυνομία έχει τη διάθεση και τα μέσα να βάλει τάξη και το έχει αποδείξει.

Από πλευράς του ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας τόνισε ότι είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός, αλλά το πρόβλημα αυτό με τους Ρομά κρατά δεκάδες χρόνια.

“Η σφαίρα εξετάζεται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ξεκίνησε προανάκριση. Προσπαθούμε να βρούμε άκρη σε μια δαιδαλώδη κατάσταση” πρόσθεσε ο κ. Μπαλάσκας μιλώντας στον ΑΝΤ1.