Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: μέχρι να έρθει το εμβόλιο μπορεί να μην γυρίσουμε ποτέ στο πριν... (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και παθολογία του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την άρση των μέτρων και τα σχολεία.