Αθλητικά

ΠΟΥ: οι αθλητικές διοργανώσεις ενισχύουν τον κίνδυνο για κορονοϊό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξακολουθεί να είναι επιφυλακτικός μπροστά στο ενδεχόμενο επιστροφής στα γήπεδα...

Πολλές συζητήσεις γίνονται τις τελευταίες ιδιαίτερα ημέρες, σχετικά με την επιστροφή του ποδοσφαίρου. Δημοσιεύματα, διαψεύσεις, αναλύσεις και σενάρια. Η Ολλανδία μετά το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι η σεζόν δεν θα συνεχιστεί, η UEFA σήμερα αναμένεται να προχωρήσει σε αποφάσεις, στην τηλεδιάσκεψη με τις 55 ομοσπονδίες και τις λίγκες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εξακολουθεί να είναι επιφυλακτικός.

«Από τη φύση τους, οι αθλητικές εκδηλώσεις είναι μια συγκέντρωση. Και γνωρίζουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε περιορισμένο μέρος όταν κυκλοφορεί ένας ιός οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου μόλυνσης. Και σε εμάς λείπει πολύ ο αθλητισμός, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι, ασφαλείς και ζητάμε από εθνικές και διεθνείς ενώσεις να εργαστούν για αυτόν τον στόχο». Λόγια του Μάικ Ράιαν, ο οποίος είναι επικεφαλής του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για την υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

«Η επιστήμη έχει τα αποδεικτικά στοιχεία αλλά υπάρχει και η πρακτική ζωή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν δημιουργήσουμε συγκεντρώσεις και κάτι πάει στραβά, θα είναι λάθος εκείνων που το επέτρεψαν, εάν θα υπάρξει άλλη εστία. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καταλήξουμε σε ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» που επιτρέπει στις κυβερνήσεις και τις κοινότητες να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να κατανοούν το επίπεδο κινδύνου που είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, μειώνοντάς τον στο αποδεκτό ελάχιστο», πρόσθεσε.

«Τα καλύτερα επιστημονικά στοιχεία μας λένε ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση των κινδύνων. Όταν η απόσταση μειώνεται, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Αλλά ταυτόχρονα, οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή: γι'αυτό πρέπει να συζητήσουμε με προσοχή, καθοδηγούμενοι από την επιστήμη, αλλά και από την πραγματικότητα », κατέληξε.