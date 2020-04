Κοινωνία

Κορονοϊός: αρνητικά και τα 177 δείγματα στο Κρανίδι

Ευχάριστη εξέλιξη μετά τα 150 κρούσματα στη δομή μεταναστών...

Αρνητικά στον κορονοϊό βγήκαν τελικά και τα 177 δείγματα που ελήφθησαν από το Κρανίδι μετά την ιχνηλάτηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Αυτό αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη μετά τα 150 κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή.

Τα 177 δείγματα ελήφθησαν από εργαζομένους σε τοπικές επιχειρήσεις και τράπεζες, αστυνομικούς και άλλους κατοίκους της περιοχής, τους οποίους είτε είχαν επισκεφθεί οι αλλοδαποί που διαμένουν στη δομή, είτε είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους.

Στη δομή μεταναστών εφαρμόζεται ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8:00 το βράδυ έως τις 8:00 το πρωί. για 14 ημέρες. Παράλληλα, στο σημείο έφθασε χθες το πρωί και μια κλούβα των ΜΑΤ για προληπτικούς λόγους.

Εν τω μεταξύ, στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” μεταφέρθηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών, από τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κρανίδι, καθώς βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Μαζί τους βρίσκονται και οι μητέρες τους. Τα παιδάκια είναι εμπύρετα και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά τους στην Αθήνα.