“Μαύρες” προβλέψεις για την επιβατική κίνηση πτήσεων διεθνώς

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας κάνει προβλέψεις για την επιβατική κίνηση και τη δυναμικότητα των αερομεταφορών την εποχή του κορονοϊού.

Η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση κατά 1,2 δισεκ. του αριθμού των ταξιδιωτών που θα μετακινηθούν με αεροπορικές πτήσεις ως τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με την κίνηση μιας φυσιολογικής χρονιάς, εκτίμησε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

«Ο συνολικός αριθμός των επιβατών αεροπορικών πτήσεων διεθνώς θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,2 δισεκ. ως τον Σεπτέμβριο του 2020», τόνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των επιβατών αναμένεται να σημειωθεί στην Ευρώπη, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, όταν καταγράφεται η μεγάλη κίνηση, ακολουθούμενη από αυτή στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», διευκρίνισε.

Η δυναμικότητα των αερομεταφορέων ενδέχεται επίσης να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και τα έσοδά τους να συρρικνωθούν κατά 160-253 δισεκ. δολάρια τους πρώτους εννέα μήνες της χρονιάς, όπως υπολόγισε ο ΔΟΠΑ.

Πλέον η μείωση των επιβατών που προβλέπεται ισούται με τα δύο τρίτα της κίνησης.

Τον Φεβρουάριο, όταν ακόμη η επιδημία έμοιαζε να περιορίζεται στην επικράτεια της Κίνας, ο ΔΟΠΑ υπολόγιζε πως τα διαφυγόντα έσοδα για τις αεροπορικές εταιρείες θα ανέρχονταν σε περίπου «4 ως 5 δισεκ. δολάρια» παγκοσμίως.

Έκτοτε όμως η εξάπλωση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε σε γενικευμένες ακυρώσεις δρομολογίων και την καθήλωση μεγάλου μέρους του διεθνούς στόλου των επιβατικών αεροσκαφών στο έδαφος.