Κοινωνία

Χιόνια στη βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στα λευκά «ντύθηκαν» περιοχές της βόρειας δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Πυκνό χιόνι έπεσε σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στα λευκά έχουν ντυθεί, το Μέτσοβο, Σαμαρίνα, Ελάτη, Λίμνη Πλαστήρα, Μηλιά Μετσόβου, Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, Κόζιακας και το Νυμφαίο αλλά και περιοχές της Καστοριάς.