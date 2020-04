Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 5000 οι θάνατοι στη Γερμανία

Επιτάχυνση της εξάπλωσης του ιού στη Γερμανία, για τρίτη συνεχόμενη μέρα.

Ακόμη 215 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία, με το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία να φθάνει έτσι τους 5.094, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Πάντως, ο αριθμός των νέων θανάτων ήταν συγκρικτικά χαμηλότερος από αυτόν της προηγουμένης (281).

Ταυτόχρονα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη γερμανική επικράτεια αυξήθηκαν κατά 2.352, φθάνοντας έτσι τα 148.046, πάντα κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που καταγράφεται επιτάχυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς ο αριθμός της προηγουμένης ήταν λίγο κατώτερος (2.237).