Υγεία - Περιβάλλον

Σουρβίνος στον ΑΝΤ1: αν βγούμε όλοι ταυτόχρονα θα είναι μια καταστροφή (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επόμενη ημέρα, την άρση των μέτρων και αυτά που πρέπει να προσέξουμε.