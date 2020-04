Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξήθηκαν εκ νέου οι νεκροί στην Ελλάδα

Μετά από ένα 24ωρο χωρίς θανάτους στη χώρα μας, ανακοινώθηκε ο θάνατος ακόμα δύο συνανθρώπων μας.

Τους 123 έφθασαν οι νεκροί στη χώρα μας από τον κορονοϊό, καθώς μια γυναίκα 88 ετών, που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ με υποκείμενα νοσήματα, έχασε τη μάχη για τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης. Παράλληλα, ένας 76χρονος άνδρας, που νοσηλευόταν στον Ερυθρό Σταυρό, εξέπνευσε σήμερα στην Εντατική.

Οι θάνατοι αυτοί έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ότι μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε σημειωθεί κανένας θάνατος για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου.

Ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε μόλις επτά νέα κρούσματα κορονοϊού, αριθμός που ανέβασε σε 2.408 τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα. Από τα 2.408 κρούσματα το 56% είναι άνδρες . Τα 573 σχετίζεται με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό και τα υπόλοιπα με άλλο γνωστό κρούσμα.

Άλλοι 53 (μετά τον θάνατο των 2 ηλικιωμένων σήμερα) ασθενείς νοσηλεύονται διασωλημένοι (το 15% γυναίκες, οι υπόλοιποι άνδρες). Ο μεσος όρος ηλικίας είναι τα 67 έτη και το 86% είχε υποκείμενο νόσημα.

Το ευτυχές είναι ότι 51 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από τις ΜΕΘ, ενώ έχουν ελεγθεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον 56.944 δείγματα.