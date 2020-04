Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Νέο πακέτο μέτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για τη μετάβαση από το «οριστικό» κλείσιμο της οικονομίας στην κανονικότητα, που δε θα είναι όπως την ξέραμε μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Νέα κόντρα για τα ΚΕΚ.

Η πορεία επιστροφής στην πραγματικότητα πρέπει να γίνει «με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τόνισε ότι, «αν κάτι πάει λάθος στο τέλος, θα πάει χαμένο ό,τι χτίσαμε από την αρχή».

«Η ζωή μας όπως την ξέραμε πριν από τον κορονοϊό έχει αλλάξει», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης και υπενθύμισε ότι θα πρέπει τηρούμε τα μέτρα προστασίας μέχρι να φύγει τελείως ο ιός.

Ο Υπουργός υπενθύμισε τα «εργαλεία» στήριξης των ΜμΕ, τόσο μέσω της πλατφόρμας που έχει ανοίξει για την κάλυψη των επιτοκίων των δανείων από το κράτος, όσο και την επιδότηση των 800 ευρώ και κάλεσε τους επιχειρηματίες να τα εκμεταλλευτούν.

Ανακοίνωσε, επίσης ότι, σήμερα θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για τη χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 20 εργαζόμενους ,αντί για πέντε που είναι τώρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσης νέο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας. «Όταν θα ανοίξουμε την οικονομία, θα παρουσιάσουμε νέο πακέτο μέτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας», είπε και παραδεχόμενος ότι «θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα για το άνοιγμα της οικονομίας, μετά το οριστικό της κλείσιμο».

«Δε θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις να κλείσουν, δε θα αφήσουμε τους υπαλλήλους χωρίς δουλειά», τόνισε.

Όσο αφορά στην εκ περιτροπής απασχόληση, ξεκαθάρισε ότι, πρόκειται για μέτρο που θεσμοθετήθηκε εκτάκτως για να κρατηθούν ανοιχτές οι επιχειρήσεις και το οποίο «θα μπορέσει να ισχύσει μόνο όσο διαρκούν τα μέτρα και όχι ως μόνιμο μέτρο».

«Τα εργαλεία που δίνουμε έχουν ως προϋπόθεση τη διατήρηση των θέσεων εργασίας», συμπλήρωσε.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, που αποσύρθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού και είπε πως «έγιναν όλα πολύ γρήγορα», για να παραδεχθεί πως το πρόγραμμα «προφανώς είχε αστοχίες» και ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέσυρε το πρόγραμμα «ήταν αυτές οι αστοχίες».

«Δεν θεωρώ κακό, ούτε σημάδι αδυναμίας να ακούμε την κοινωνία», είπε σχετικά, σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε συμφέρονται, γι’αυτό και καταργήσαμε το πρόγραμμα», ενώ κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «λάσπη».