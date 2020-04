Πολιτισμός

Στη δημοσιότητα το βίντεο της κλοπής πίνακα του Βαν Γκονγκ (βίντεο)

Ο ληστής εκμεταλλεύτηκε τα μέτρα ενάντια στον κορονοϊό και μπούκαρε ανενόχλητος σε μουσείο, αρπάζοντας πίνακα μεγάλης αξίας.

Κλοπή πίνακα του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Βαν Γκονγκ διαπιστώθηκε στα τέλη Μαρτίου από κλειστό, λόγω κορονοϊού, μουσείο στο Άμστερνταμ.

Πρόκειται για τον πίνακα «The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (1884) was taken in the early hours of Monday», μεγάλης χρηματικής και πολιτιστικής σημασίας.

Μετά από αρκετές ημέρες ήρθε στο "φως" ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο απαθανατίστηκε ο άντρας που έκλεψε τον πίνακα.

Όπως φαίνεται, ο δράστης έσπασε το παράθυρο με ένα σφυρί και μπήκε στις άδειες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, έφυγε από το δωμάτιο με τον πίνακα ανά χείρας.

Δείτε τη ληστεία καρέ - καρέ: