Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέο κρούσμα στη δομή της Μαλακάσας

Δεκάδες άνθρωποι που φιλοξενούνται στη δομή και εργαζόμενοι σειράς υπηρεσιών μπαίνουν σε καραντίνα.

Ένας άνδρας 36 ετών, που φιλοξενείται στη δομή προσφύγων και μεταναστών στη Μαλακάσα, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο άνδρας, από το Αφγανιστάν, πήγαν μαζί με τη γυναίκα και το παιδί του, να καταγγείλουν τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού τους το Μεγάλο Σάββατο.

Από το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, της Ασφάλειας Αττικής, στη ΓΑΔΑ.

Την Κυριακή μεταφέρθηκαν στο Παίδων, ώστε να εξεταστεί το παιδί, ενώ ο κατηγορούμενος ως δράστης που είχε στο μεταξύ προσαχθεί, αφέθηκε ελεύθερος, λόγω του ότι δεν στοιχειοθετήθηκε η καταγγελία.

Στο Κ.Υ. Καπανδριτίου είχαν ληφθεί δείγματα της οικογένειας προς εξέταση κορονοϊού και τελικά προέκυψε ότι ο πατέρας είναι θετικός.

Μετά τη διάγνωση, μπήκαν σε καραντίνα όλοι όσοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί του, από το Κέντρο Υγείας του Καπανδριτίου, μέχρι και το Παίδων, ενώ μπαίνει εκ νέου σε καραντίνα όλη η δομή της Μαλακάσας.

Στους χώρους της ΓΑΔΑ έγινε απολύμανση, ενώ σε καραντίνα έχουν μπει και οι οικογένειες των αστυνομικών που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραταθεί η καραντίνα στη δομή της Μαλακάσα ενώ σε 14ημερη καραντίνα θα μπουν και όσοι ήρθαν σε επαφή με τον άνδρα.