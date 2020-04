Κοινωνία

Πυροβολισμοί με τραυματίες στη Μόρια

Σε νοσοκομείο της Μυτιλήνης δύο άνδρες μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκαν από άγνωστο...

Δυο ελαφρά τραυματισμένοι από σκάγια κυνηγετικού όπλου στην πλάτη και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματος τους, Αφγανικής και Ιρανικής καταγωγής, μεταφέρθηκαν χθες βράδυ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Αρχικά είχαν μεταφερθεί στο ιατρείο του καταυλισμού της Μόριας όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως δήλωσαν στην Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο νοσοκομείο, δέχθηκαν τους πυροβολισμούς από άγνωστο τους άτομο σε περιοχή που είχαν πάει μαζί με δυο άλλους φίλους τους ιρανικής καταγωγής, περί τα πέντε με επτά χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά του καταυλισμού. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν βρέθηκαν εκεί για περίπατο.

Σύμφωνα με το Νοσοκομείο Μυτιλήνης οι τραυματίες δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο.