Σεισμός στο Ιόνιο

Αισθητή έγινε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:30.

Σεισμική δόνηση, με μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προέρχεται από απόσταση 313 χλμ δυτικά της Αθήνας, κατέγραψαν οι σεισμογράφοι των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμό σημειώθηκε στις 10:20 ώρα Ελλάδας και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 38 χλμ νοτιοδυτικά του Αργοστολίου.