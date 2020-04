Πολιτική

Νέες τουρκικές προκλήσεις από αέρος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέες υπερπτήσεις στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη...

ΖΕΥΓΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ F-16 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 10:58 ΑΝΩΘΕΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙΟΥ ΣΤΑ 19.500 ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 11:05 ΑΝΩΘΕΝ Ν. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΣΤΑ 5.500 ΠΟΔΙΑ.