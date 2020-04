Κοινωνία

ΠΝΟ: Παμπειραϊκή απεργία σε όλα τα πλοία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Απεργία 24 ωρών προκήρυξε ο Πανελλήνια Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.

Tη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε για την ερχόμενη Παρασκευή, 1η Μαΐου, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά αποφάσισε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

Η απεργία αφορά τους ναυτικούς με ειδικότητες που υπάγονται στα κατώτερα πληρώματα των πλοίων, που θα βρίσκονται εκείνη την ημέρα σε όλη τη γεωγραφική έκταση και περιοχή του Πειραιά.

Η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ ζητάει:

- Στήριξη όλων των ανέργων που έχουν απολυθεί από δρομολογημένα πλοία ή από αυτά που επρόκειτο να ξεκινήσουν για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

- Κάλυψη όλων των μακροχρόνια άνεργων ναυτεργατών με κατάργηση των προϋποθέσεων που ισχύουν σήμερα.

- Στα πλοία που ταξιδεύουν δρομολογημένα σε όλες τις γραμμές να εφαρμοστεί η θερινή οργανική σύνθεση.

- Πλήρη κάλυψη όλων των άνεργων και δωρεάν ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

- Ενίσχυση των μέτρων και των ελέγχων σε όλα τα πλοία στην εφαρμογή των κατευθύνσεων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ναυτεργατών.

- Απαρέγκλιτη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών.