Σύνοδος Κορυφής: Μάχη “βορείων –νοτίων” για την ανάκαμψη της οικονομίας

Τη χάραξη κοινής ευρωπαϊκής πορείας για την ευρωπαϊκή οικονομίας και την αποφυγή μιας νέας κατάρρευσης συζητούν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, που ξεκινάει στις 4μ.μ. (ώρα Ελλάδος) οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συζητήσουν τη χάραξη ενός σχεδίου, πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κρίση.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, το σχέδιο θα βασίζεται στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο θα αντλεί πόρους από το νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ και θα μπορεί να κινητοποιεί, μέσω δανεισμού, κεφάλαια έως και 2 τρις ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των χωρών του Νότου και του Βορά δεν θα λείψουν ούτε στη σημερινή τηλεδιάσκεψη. Οι διαφωνίες είναι πολλές, όχι μόνο για το μέγεθος του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και για τον τρόπο που θα χρηματοδοτείται και για τη μορφή με την οποία θα παρέχει βοήθεια στις χώρες της ευρωζώνης.

Με δάνεια λένε οι χώρες του Βορά που φοβούνται ότι θα πληρώσουν τις φτωχότερες χώρες του Νότου. Με εγγυήσεις λένε οι χώρες του Νότου που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία και δεν θέλουν να αυξηθεί το ήδη διογκωμένο δημόσιο χρέος τους.

Δεν αναμένονται τελικές αποφάσεις. Οι διαφωνίες είναι πολλές. Οι αποφάσεις μετατίθενται σε μια Σύνοδο Κορυφής με φυσική παρουσία τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.

Η Ευρώπη χρειάζεται κοινές πολιτικές κι ένα κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη συνεδρίαση του ΕΛΚ στην οποία μετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι ηγέτες καλούνται να συζητήσουν την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων στα κοινά προβλήματα που γεννά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της η πανδημία του κορονοϊού. Ένα από τα βασικά ζητήματα στη σημερινή ημερήσια διάταξη είναι η δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας με την αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Οι θέσεις της χώρας μας είναι γνωστές», τόνισε ο κ. Πέτσας. Εξήγησε ότι οι θέσεις αυτές αναπτύχθηκαν έγκαιρα από τον πρωθυπουργό στην κοινή επιστολή με άλλους 8 Ευρωπαίους ηγέτες προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η πρώτη που αποτελεί και ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η θέση αρχής ότι «τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις».

Ο κ. Πέτσας στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η απαίτηση από τις ηγεσίες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη μεγάλη υγειονομική κρίση που σαφώς προκαλεί και οικονομική κρίση. «Η Ευρώπη χρειάζεται κοινές πολιτικές κι ένα κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο», όπως έχει τονίσει ο πρωθυπουργός «για παράδειγμα ένα κοινό ευρωομόλογο».

Στόχος είναι να πείσουμε τις αγορές αλλά και τους ευρωπαίους πολίτες ότι «η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει γρήγορα την ύφεση, να βάλει μπροστά τις μηχανές της ανάπτυξης και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι στην προπαρασκευαστική τηλεδιάσκεψη που είχε προχθές ο πρωθυπουργός με τον κ. Σαρλ Μισέλ επανέλαβε ότι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας «είναι αναγκαία η χρήση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων και η ανάπτυξη κοινών παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και ζήτησε να επεξεργαστούν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ένα συνεκτικό πλαίσιο για την επανεκκίνηση των μεταφορών και της τουριστικής δραστηριότητας».?