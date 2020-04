Life

Ο δάσκαλος από τις “Άγριες Μέλισσες” Δημήτρης Γκοτσόπουλος στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τον ελεύθερο χρόνο του, την καραντίνα και όσα απολαμβάνει μένοντας στο σπίτι... Πότε αρχίζουν τα γυρίσματα;