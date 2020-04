Αθλητικά

Super League: Συνεδρίαση για το μέλλον του πρωταθλήματος

Στον «αέρα» οι εναπομείναντες αγώνες του πρωταθλήματος. Νέα τηλεδιάσκεψη για να ληφθούν αποφάσεις.

Για την προσεχή Τρίτη (28/4) προσανατολίζονται στη Super League να πραγματοποιήσουν το επόμενο Δ.Σ., πάντα μέσω τηλεδιάσκεψης, στο οποίο θα συζητηθούν διεξοδικώς οι λεπτομέρειες και θα τεθούν επί τάπητος όλα τα θέματα σχετικά με την επανέναρξη του πρώτου τη τάξει ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Αν θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις ή μη ως προς το τι μέλλει γενέσθαι με τα εναπομείναντα παιχνίδια στη Super League είναι κάτι που δεν μπορεί να προδικαστεί αυτή τη στιγμή, αν και φαίνεται δύσκολο να είναι σε θέση οι ΠΑΕ να προβούν σε ανακοινώσεις μέσα σε λίγες ημέρες.

Στη Super League θέλουν πάντως να ακούσουν πρώτα τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής άρσης των μέτρων, κάτι που αναμένεται να συμβεί την προσεχή Δευτέρα (27/4). Αυτός είναι ο λόγος που συζητούν να ορίσουν για την Τρίτη (28/4) το επόμενο διοικητικό συμβούλιο.

Εξάλλου, σήμερα (23/4) και αύριο (24/4) έχουν προγραμματιστεί τόσο η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA -για το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου- όσο και η τηλεδιάσκεψη των προέδρων των Ευρωπαϊκών Λιγκών αντίστοιχα.