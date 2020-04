Πολιτισμός

Ακρόπολη: “Κατεβαίνει” το πολυώροφο ξενοδοχείο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η γνωμοδότηση του ΚΑΣ, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση για το κτίσμα στην περιοχή Μακρυγιάννη, που “έκρυβε” τον Ιερό Βράχο.

Έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση, το ΚΑΣ γνωμοδότησε χθες αργά το βράδυ υπέρ της καθαίρεσης των δυο τελευταίων ορόφων του ξενοδοχείου της οδού Φαλήρου στη περιοχή Μακρυγιάννη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ». Το οικοδόμημα έχει αποπερατωθεί και λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. Η συνεδρίαση ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα και ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα, ενώ από τη σύνθεση του συμβουλίου έλειπε η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Ελένη Μπάνου.

Πώς φτάσαμε ώς εδώ

Η υπόθεση του δεκαώροφου ξενοδοχείου απασχόλησε και πέρυσι το γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Πολιτισμού και μάλιστα πήρε μεγάλη δημοσιότητα, καθότι αποκάλυψε σοβαρά ζητήματα ελέγχου της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη.

Το θέμα της ανέγερσης της πολυώροφης ξενοδοχειακής μονάδας ετέθη στο ΚΑΣ άλλες δύο φορές μέσα στο 2019 έπειτα από αίτημα κατοίκων, με το σκεπτικό ότι το ύψος του αλλοιώνει το αισθητικό περιβάλλον της περιοχής, και με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Στις συζητήσεις του γνωμοδοτικού οργάνου διαπιστώθηκε ότι η τελική μελέτη ανέγερσης του κτιρίου δεν πέρασε από την κρίση του, ως όφειλε, για λόγους που θα έπρεπε να διερευνηθούν περαιτέρω.

Το ΚΑΣ προχώρησε σε αυτοψία του συγκεκριμένου κτιρίου, αλλά απέφυγε τελικά να εκφράσει τότε την άποψή του σχετικά με τη νομιμότητα της οικοδομικής άδειας του ξενοδοχείου, αναμένοντας την απόφαση του ΣτΕ. Για τους χειρισμούς της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην υπόθεση είχε διαταχθεί ΕΔΕ από την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, ενώ στο πειθαρχικό συμβούλιο του ΥΠΠΟ παραπέμφθηκαν αργότερα η προϊσταμένη της εφορείας Ελένη Μπάνου και τέσσερις ακόμη αρχαιολόγοι.

Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν προσφύγει κατά της έκδοσης των οικοδομικών αδειών του ξενοδοχείου της Φαλήρου και ενός δεύτερου, στην οδό Μισαραλιώτου, εννέα ορόφων, το οποίο ακόμη δεν έχει ανεγερθεί. Στα τέλη του 2019 το ΣτΕ έκανε δεκτές τις προσφυγές των κατοίκων ακυρώνοντας στην ουσία την άδεια του δεκαώροφου ξενοδοχείου και την προέγκριση της δεύτερης μονάδας («Κ», 2/11/2019), κρίνοντας πως η πολιτεία πρέπει να μεριμνά ώστε να εφαρμόζεται το χαμηλότερο δυνατόν ύψος στα κτίρια και ο μικρότερος δυνατός συντελεστής σε περιοχές όπως του Μακρυγιάννη.

Ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή, το δικαστήριο σημείωνε ότι ο έλεγχος της δόμησης ήταν ακόμη πιο επιτακτικός, καθώς η πολιτεία δεν μερίμνησε τα τελευταία 40 χρόνια για τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης με έκδοση σχετικού διατάγματος, κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επέβαλε την αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών για ψηλά κτίρια τον Μάρτιο του 2019, η παράταση της οποίας λήγει στις αρχές Μαΐου. Τον καθορισμό των όρων δόμησης αναμένει και η εταιρεία που διαχειρίζεται το δεύτερο ξενοδοχείο στην οδό Μισαραλιώτου για να προσαρμόσει τα κτιριακά μεγέθη της («Κ», 10/4/2020).

Υπόψιν του ΚΑΣ τέθηκε χθες ένα υπόμνημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, με το οποίο ζητούσε, μεταξύ άλλων, την απόσυρση του θέματος μέχρι τον καθορισμό των όρων δόμησης και ένα δεύτερο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των κατοίκων της περιοχής, υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Πηγή: Καθημερινή