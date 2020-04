Κόσμος

Κορονοϊός: Μετά την κάμψη άνοδος της καμπύλης θανάτων στην Ισπανία

Πέρασε το «φράγμα» των 22.000 θανάτων η πανδημία στην Ισπανία, όπου για τρίτη μέρα παρουσιάζεται αύξηση των νεκρών.

Η Ισπανία ξεπέρασε το όριο των 22.000 θανάτων από την επιδημία του κορονοϊού σήμερα, έπειτα από μία ελαφρά αύξηση του αριθμού των ημερήσιων θανάτων για τρίτη συνεχή ημέρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Συνολικά, ό αριθμός των θανάτων έφθασε τους 22.157, ενώ 440 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν κατά το τελευταίο 24ωρο.