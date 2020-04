Οικονομία

Αλλαγή στο ωράριο των σούπερ μάρκετ

Η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ.

Αλλάζει από το ερχόμενο Σαββάτο 25 Απριλίου το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων σουπερ μάρκετ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Το νέο ωράριο θα έχει ισχύ έως και τις 9 Μαΐου του 2020.

Συγκεκριμένα το νέο εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων διαμορφώνεται ως εξής: για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00, ενώ το Σάββατο 07:00 έως 20:00.