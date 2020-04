Οικονομία

Κορονοϊός: Τροπολογία για την έκπτωση στο ενοίκιο φοιτητικής στέγης

Ολόκληρη η τροπολογία στην οποία υπάρχει η πρόβλεψη για την έκπτωση ενοικίου για φοιτητικές κατοικίες.

Την επέκταση της έκπτωσης ενοικίου και στη φοιτητική στέγη προβλέπει, μεταξύ άλλων η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Βάσει των διατάξεων, δικαιούχοι της απαλλαγής από το 40% του ενοικίου είναι όσοι οικογενειάρχες πληρώνουν ενοίκιο φοιτητικής στέγης για εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και διάταξη που προβλέπει έκτακτη οικονομική ενίσχυση 800 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 έως 20 υπαλλήλους.

Αναλυτικά, με τις διατάξεις της τροπολογίας:

1 Επεκτείνεται η έκπτωση 40% στο καταβαλλόμενο ενοίκιο και σε κάθε περίπτωση μίσθωσης που έχει συναφθεί για τη στέγαση εξαρτώμενου τέκνου που είναι φοιτητής σε πόλη εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας της οικογενείας του. Η έκπτωση θα παρέχεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τουλάχιστον ο ένας γονέας να είναι εργαζόμενος είτε σε επιχείρηση της οποίας η λειτουργία ανεστάλη ή απαγορεύθηκε με κρατική εντολή, είτε σε επιχείρηση που έχει πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, και

β) η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου γονέα να έχει ανασταλεί.

Η διάταξη θα ισχύσει για το ενοίκιο Απριλίου και στοχεύει στην επέκταση της προστασίας των εργαζομένων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Αναλυτικά, η διάταξη προβλέπει ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον Απρίλιο, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα ανεστάλη με κρατική εντολή ή επλήγη λόγω του κορονοϊού και έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του Covid-19.

2 Επεκτείνεται η οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ στις ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, καθώς και στις επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ οι οποίες απασχολούν πάνω από πέντε και μέχρι είκοσι εργαζομένους.

3 Δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των προκηρυσσόμενων προς μετάταξη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην περίπτωση της μη πλήρωσης αυτών από μόνιμους υπαλλήλους. Η εν λόγω πρόβλεψη εισάγεται κατ’ αναλογία με τις γενικότερες προβλέψεις περί κινητικότητας, ώστε να διασφαλίζεται σε μέγιστο βαθμό η πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ εν όψει των αυξημένων αναγκών λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

4 Παρατείνεται η προθεσμία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 110 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) για την είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, των ποσών υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ) και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων, για τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα. Ειδικότερα, προβλέπεται δίμηνη παράταση, ήτοι μέχρι τις 25 Ιουνίου, για τα αλκοολούχα ποτά και τα άλλα αλκοολούχα προϊόντα που εξήλθαν του καθεστώτος αναστολής και τέθηκαν σε ανάλωση τον Μάρτιο 2020 (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως 25 Απριλίου 2020) και μέχρι τις 25 Ιουλίου 2020 για τα ανωτέρω προϊόντα που εξήλθαν του καθεστώτος αναστολής και τέθηκαν σε ανάλωση τον Απρίλιο 2020 (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως 25 Μαΐου 2020). Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να στηριχθούν η επιχειρηματικότητα και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19.

