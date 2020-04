Πολιτική

Nέα τουρκική πρόκληση με υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ πτήσεων απο τουρκικά μαχητικά πάνω απο πολλά νησιά κατά μήκοςτης οριογραμμής Ελλάδας - Τουρκίας.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 πραγματοποίησε πτήση πάνω από το Καστελόριζο το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν στα 25.000 πόδια, παραβιάζοντας τον ελληνικό ενάεριο χώρο στις 14:33.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:43 τα ίδια αεροσκάφη έκαναν υπέρπτηση πάνω απο την Ρόδο, από 4.500 - 10.000 πόδια., ενώ ακολούθως, στις 14:57 πέταξαν και πάνω απο την Σύμη, στα 26.000 πόδια.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 10.58 το πρωί, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από το Φαρμακονήσι , στα 19.500 πόδια.

Επτά λεπτά αργότερα το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών πραγματοποίησε ακόμα μία υπέρπτηση πάνω από το Αγαθονήσι, στα 5.500 πόδια.

Επιπρόσθετα, ζεύγος τουρκικών F-16 έκανε υπερπτήσεις στις 13:23 πάνω απο τις Οινούσσες, στα 30.000 πόδια, ένα λεπτό αργότερα πάνω απο την Χίο, στα 30.500 πόδια και στις 13:33 και 13:36 πάνω απο την Λήμνο στα 10.000 και 9.000 πόδια αντίστοιχα.